Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:19, 14 апреля 2025Мир

Шеф Пентагона обвинил Китай в намерении захватить Панамский канал

Хегсет: Китай хочет захватить Панамский канал
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: Reuters

Китай пытается установить контроль над Панамским каналом с помощью инфраструктурных проектов и политического давления. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в эфире телеканала Fox News.

«Китайские коммунисты хотят контролировать политиков. Они хотят захватить этот канал. Президент [Дональд] Трамп говорит: “Не при нас, мы дадим отпор”», — сказал шеф Пентагона.

Хегсет также отметил, что при администрации бывшего президента Джо Байдена Соединенные Штаты «дремали за рулем», но теперь ситуация изменится.

10 апреля президент Трамп заявил, что американские войска были переброшены в Панаму. Он отметил, что речь идет о большом количестве военных, не приведя точных данных. До этого Хегсет подчеркивал, что одним из ключевых приоритетов США является обеспечение свободного и безопасного доступа к Панамскому каналу.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прокомментировал удар по Сумам словами «совершили ошибку»

    17-летней россиянке сломали палец после возвращения с прогулки

    Зеленский высказался против переговоров с Россией

    В США оценили итоги переговоров с Ираном

    У нюхающего грязные носки мужчины развилась тяжелейшая грибковая инфекция

    Российский боец заявил о выкапывании ВСУ укрытий прямо в жилых домах

    Зеленский раскритиковал вице-президента США

    В Таджикистане в результате землетрясения были разрушены почти 100 домов

    ФСБ задержала еще одного гражданина Молдавии за подготовку теракта

    Шеф Пентагона обвинил Китай в намерении захватить Панамский канал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше