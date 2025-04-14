Шеф Пентагона обвинил Китай в намерении захватить Панамский канал

Хегсет: Китай хочет захватить Панамский канал

Китай пытается установить контроль над Панамским каналом с помощью инфраструктурных проектов и политического давления. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в эфире телеканала Fox News.

«Китайские коммунисты хотят контролировать политиков. Они хотят захватить этот канал. Президент [Дональд] Трамп говорит: “Не при нас, мы дадим отпор”», — сказал шеф Пентагона.

Хегсет также отметил, что при администрации бывшего президента Джо Байдена Соединенные Штаты «дремали за рулем», но теперь ситуация изменится.

10 апреля президент Трамп заявил, что американские войска были переброшены в Панаму. Он отметил, что речь идет о большом количестве военных, не приведя точных данных. До этого Хегсет подчеркивал, что одним из ключевых приоритетов США является обеспечение свободного и безопасного доступа к Панамскому каналу.