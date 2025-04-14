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12:12, 14 апреля 2025МирЭксклюзив

Способность Венгрии повлиять на военную помощь ЕС Украине оценили

Политолог Жарихин: Венгрия проявляет свою позицию по Украине только публично
Юлия Сычева
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Tamas Kaszas / Reuters

Венгрия несколько раз заявляла о том, что не поддержит какое-либо решение по Украине в рамках Европейского Союза, но пока ее решимость проявляется только публично, считает политолог Владимир Жарихин. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что Венгрия не одобрит продолжение военной поддержки Украины на встрече глав МИД стран Европейского союза (ЕС) в Люксембурге. Глава ведомства подчеркнул, что Будапешт считает приоритетом дипломатическое урегулирование конфликта, в то время как большинство стран Евросоюза настаивают на усилении антироссийских санкций и увеличении поставок оружия на Украину.

Жарихин отметил, что пока не видит твердой решимости со стороны Венгрии реально заблокировать те или иные решения по военной помощи Украине. По его словам, венгерские власти пока высказываются только публично, без конкретных шагов в этом направлении.

«Позиция руководства этой страны понятна. Венгрия существует не в безвоздушном пространстве, она является и членом НАТО, и членом Европейского Союза, и поэтому они вынуждены лавировать. Из-за этого не всегда их слова совпадают с реальными делами в дальнейшем», — заключил политолог.

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что политика ЕС по Украине провалилась, что нанесло большой вред как европейскому народу, так и европейской экономике. Также он отметил, что лидеры стран ЕС больше заинтересованы в «продолжении войны, чем в заключении мира».

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