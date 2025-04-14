Тренер сборной России оценил желание Губерниева возглавить ФЛГР

Тренер сборной Бородавко: Желание Губерниева возглавить ФЛГР не удивительно

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил желание комментатора Дмитрия Губерниева возглавить Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР). Его слова приводит РИА Новости.

Бородавко подчеркнул, что должность президента федерации — это ежеминутное занятие, которое нельзя выполнять вполсилы. «Это отнимает очень много времени. Поэтому перед тем как выдвигаться, нужно все это дело продумать и понять, действительно ли это нужно Дмитрию», — заявил он.

При этом Бородавко добавил, что нет ничего удивительного в том, что федерацию хочет возглавить журналист. По словам тренера, федерацией ранее управляли не только бывшие спортсмены, но и функционеры.

Ранее Губерниев рассказал о желании сместить Елену Вяльбе с поста главы ФЛГР. «Одержу яркую победу на выборах и за три дня наведу порядок», — поделился он.