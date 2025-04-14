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18:32, 14 апреля 2025Спорт

Тренер сборной России оценил желание Губерниева возглавить ФЛГР

Тренер сборной Бородавко: Желание Губерниева возглавить ФЛГР не удивительно
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил желание комментатора Дмитрия Губерниева возглавить Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР). Его слова приводит РИА Новости.

Бородавко подчеркнул, что должность президента федерации — это ежеминутное занятие, которое нельзя выполнять вполсилы. «Это отнимает очень много времени. Поэтому перед тем как выдвигаться, нужно все это дело продумать и понять, действительно ли это нужно Дмитрию», — заявил он.

При этом Бородавко добавил, что нет ничего удивительного в том, что федерацию хочет возглавить журналист. По словам тренера, федерацией ранее управляли не только бывшие спортсмены, но и функционеры.

Ранее Губерниев рассказал о желании сместить Елену Вяльбе с поста главы ФЛГР. «Одержу яркую победу на выборах и за три дня наведу порядок», — поделился он.

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