Губерниев вновь заявил о желании сместить Вяльбе

Губерниев заявил о желании сместить Вяльбе с поста главы ФЛГР

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вновь заявил о желании сместить Елену Вяльбе с поста главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Вяльбе в интервью сказала, что в лыжах далеко не все хорошо на местах. Она только открыла глаза? Развивать лыжи — ее дело в том числе», — отметил он. По мнению журналиста, детей в секции нужно завлекать не только примером трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, но и созданными условиями.

Губерниев признался, что с удовольствием бы возглавил и биатлонную, и лыжную федерации. «Но меня не хватит. Сконцентрируюсь на лыжной федерации. Одержу яркую победу на выборах и за три дня наведу порядок», — заключил комментатор.

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. Губерниев в 2025-м стал советником министра спорта России Михаила Дегтярева на общественных началах.