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20:04, 14 апреля 2025Из жизни

Убийцу выпустили из тюрьмы по ошибке и ловили две недели

NYP: В США выпущенного из тюрьмы по ошибке убийцу поймали через две недели
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Сотрудникам Службы маршалов США удалось поймать убийцу, которого по ошибке выпустили на свободу в конце марта. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Отбывавший пожизненное заключение в штате Джорджия 22-летний Катан Гусман был выпущен на свободу 27 марта. Мужчина расправился с возлюбленной, однако за решеткой провел всего пять месяцев. Ошибка произошла потому, что тюремщики обнаружили удовлетворенное ходатайство об отказе от преследования Гусмана по статье о некрофилии. При этом в тюрьме «не смогли найти» документы по его основному приговору.

Маршалы начали поиски преступника, как только обнаружили ошибку. Только через две недели, в пятницу, 11 апреля, Гусмана удалось задержать в доме матери в пригороде Орландо, штат Флорида. Преступник успел уехать от тюрьмы почти на 650 километров. Как рассказал начальник полиции округа Клейтон Левон Аллен, Гусман говорил знакомым в Орландо, что его освободили, потому что «Господь милостив».

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Аллен также сказал, что инцидент произошел из-заплохого обучения сотрудников тюрьмы и их халатности. «Причины его освобождения расследуются, ожидается, что будут приняты дисциплинарные меры», — сказал полицейский.

В 2023 году сообщалось, что в американском штате Техас из тюрьмы по ошибке выпустили преступницу. Осужденную за наркоторговлю женщину удалось выследить и вернуть за решетку.

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