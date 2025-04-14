В Европе сорвалось назначение переговорщика по Украине

ТАСС: Процесс назначения представителя ЕС для переговоров по Украине остановлен

Процесс назначения специального представителя Европейского союза (ЕС) для переговоров по Украине был сорван по ряду причин. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники.

«Процесс остановился, разговоры об этом сходят в кругах ЕС на нет, причины разные», — сказал источник агентства.

17 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила, что Евросоюз пока не может найти формат для участия в мирных переговорах по Украине.

Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает возможность назначения собственного спецпредставителя для участия в процессе мирного урегулирования. Среди возможных кандидатов на должность упоминался президент Франции Эммануэль Макрон.