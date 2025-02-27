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20:38, 27 февраля 2025Мир

ЕС захотел назначить своего спецпредставителя на переговорах по Украине

Bloomberg: ЕС планирует назначить своего спецпредставителя по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Власти Европейского союза (ЕС) планируют назначить своего спецпредставителя на переговорах по мирному урегулированию на Украине. Об этом со ссылкой на высокопоставленные европейские источники сообщает агентство Bloomberg.

По словам собеседников издания, страны-участницы объединения 6 марта проведут саммит глав государств, на котором обсудят кандидатуру будущего спецпосланника. Кроме того, европейские страны намерены обсудить вопросы обороны и коллективной безопасности.

Ранее британская газета The Daily Telegraph назвала ЕС проигравшей стороной при заключении сделки США и Украины по полезным ископаемым.

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