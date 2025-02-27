ЕС захотел назначить своего спецпредставителя на переговорах по Украине

Bloomberg: ЕС планирует назначить своего спецпредставителя по Украине

Власти Европейского союза (ЕС) планируют назначить своего спецпредставителя на переговорах по мирному урегулированию на Украине. Об этом со ссылкой на высокопоставленные европейские источники сообщает агентство Bloomberg.

По словам собеседников издания, страны-участницы объединения 6 марта проведут саммит глав государств, на котором обсудят кандидатуру будущего спецпосланника. Кроме того, европейские страны намерены обсудить вопросы обороны и коллективной безопасности.

Ранее британская газета The Daily Telegraph назвала ЕС проигравшей стороной при заключении сделки США и Украины по полезным ископаемым.