Daily Telegraph: ЕС проиграет от сделки США и Украины по полезным ископаемым

Страны Европейского союза (ЕС) станут проигравшей стороной при заключении сделки США и Украины по полезным ископаемым. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph.

Издание отмечает, что готовящееся между США и Украиной соглашение гораздо мягче, чем подписанный в 2021 году между Киевом и европейскими странами меморандум о партнерстве в сфере разработки месторождений ископаемых в рамках «перехода к зеленой и цифровой экономике». Поэтому, как заметил в комментарии британский политолог Патрика Шредера, «Европа рискует упустить свой шанс» и потерять источник редкоземельных металлов в лице Украины.

Ранее бывший поверенный в делах США в Германии и почетный профессор Боннского университета Джеймс Бинденагель заявил, что входящие в НАТО страны ЕС за неимением достаточной военной мощи неспособны без помощи Соединенных Штатов установить мир в Европе.