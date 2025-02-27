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16:55, 27 февраля 2025Мир

В Британии назвали ЕС проигравшей стороной в сделке США и Украины

Daily Telegraph: ЕС проиграет от сделки США и Украины по полезным ископаемым
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) станут проигравшей стороной при заключении сделки США и Украины по полезным ископаемым. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph.

Издание отмечает, что готовящееся между США и Украиной соглашение гораздо мягче, чем подписанный в 2021 году между Киевом и европейскими странами меморандум о партнерстве в сфере разработки месторождений ископаемых в рамках «перехода к зеленой и цифровой экономике». Поэтому, как заметил в комментарии британский политолог Патрика Шредера, «Европа рискует упустить свой шанс» и потерять источник редкоземельных металлов в лице Украины.

Ранее бывший поверенный в делах США в Германии и почетный профессор Боннского университета Джеймс Бинденагель заявил, что входящие в НАТО страны ЕС за неимением достаточной военной мощи неспособны без помощи Соединенных Штатов установить мир в Европе.

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