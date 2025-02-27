На Западе усомнились в возможности установить мир в Европе без помощи США

NBC: Экс-дипломат Бинденагель признал неспособность ЕС установить мир без США

Входящие в НАТО страны Евросоюза (ЕС) за неимение достаточной военной мощи неспособны без помощи США установить мир в Европе. Это в разговоре с NBC признал бывший поверенный в делах США в Германии и почетный профессор Боннского университета Джеймс Бинденагель

«Члены НАТО и ЕС в настоящее время не обладают военной мощью, экономическим единством и политической волей, чтобы обеспечить мир на Украине», — признал в комментарии телеканалу эксперт.

По мнению экс-дипломата, европейские союзники по НАТО не в состоянии «заполнить вакуум» созданный на континенте, который сейчас заполняют Соединенные Штаты.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню допустил создание под эгидой Парижа ядерного зонтика над странами ЕС. Он подчеркнул, что при создании «зонтика» оружие останется французским, как и его производство, а решение о его применении будет оставаться за Елисейским дворцом.

