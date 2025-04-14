Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:33, 14 апреля 2025Экономика

В центре Москвы появится новый трамвайный маршрут

В Москве появится трамвайный маршрут от Комсомольской площади до Чистых прудов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В центре Москвы появится трамвайный маршрут. Об этом заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков агентству ТАСС.

По словам вице-мэра, речь идет о двухпутной трамвайной линии протяженностью практически 2,1 километра, которая пройдет от Комсомольской площади по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова к метро «Чистые пруды». Он отметил, что та соединит восточные районы столицы с центральными и южными.

Бирюков уточнил, что зона работ, которые уже стартовали, охватывает участки улиц Маши Порываевой, Каланчевской, Краснопрудной, Комсомольской площади, проспекта Академика Сахарова, Чистопрудного и Сретенского бульваров. В данный момент для жителей города выставили ограждения с сигнальными лампами и организовали проходы. Помимо этого, ведется демонтаж покрытий и разработка траншей, чтобы затем проложить кабельную канализацию, общая протяженность которой составит почти 85 километров. «В зоне будущих трамвайных путей расположено большое количество инженерных коммуникаций, для обеспечения безопасности новой линии они выносятся и перекладываются», — поделился информацией чиновник. Кроме того, рабочие расширят тротуары до трех-шести метров, обновят асфальтовое покрытие и оборудуют новые наземные переходы с контрастным освещением, а также 11 приподнятых посадочных платформ и современные остановки. Заммэра добавил, что в районе строящейся трамвайной линии высадят около 200 деревьев и разобьют 13,7 тысяч «квадратов» газона, а сквер возле трамвайного разворотного круга на Каланчевской улице дополнительно озеленят.

Материалы по теме:
Собянин показал интерьер будущей станции московского метро
Собянин показал интерьер будущей станции московского метро
7 марта 2025
Собянин показал интерьер будущей станции московского метро
Собянин показал интерьер будущей станции московского метро
18 марта 2025

Ранее в апреле стало известно, что в этом году в столице заработает вокзал «Петровско-Разумовская» на МЦД-1. К настоящему моменту, рассказал мэр Сергей Собянин, готовность объекта составляет примерно 78 процентов.

    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили удар по цели в центре Сум. Лавров заявил, что там была «очередная сходка» командиров ВСУ с западными коллегами

    Опровергнут миф о пользе стакана воды с лимоном по утрам

    Попросившая у Путина гражданство журналистка из Канады объяснила причины этого поступка

    Трамп заявил об ожидании «очень хороших предложений» по урегулированию на Украине

    Стало известно о рассмотрении запроса посла Дамаска на убежище

    Принц Гарри намекнул принцу Уильяму на желание помириться

    Россияне заметили загадочное свечение в небе

    Серебряный призер чемпионата России ушла от Плющенко

    Слетавшие в космос женщины объяснили желание выглядеть гламурно на корабле

    Попавшего в беду кота спасли под Воронежем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше