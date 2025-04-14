В центре Москвы появится новый трамвайный маршрут

В Москве появится трамвайный маршрут от Комсомольской площади до Чистых прудов

В центре Москвы появится трамвайный маршрут. Об этом заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков агентству ТАСС.

По словам вице-мэра, речь идет о двухпутной трамвайной линии протяженностью практически 2,1 километра, которая пройдет от Комсомольской площади по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова к метро «Чистые пруды». Он отметил, что та соединит восточные районы столицы с центральными и южными.

Бирюков уточнил, что зона работ, которые уже стартовали, охватывает участки улиц Маши Порываевой, Каланчевской, Краснопрудной, Комсомольской площади, проспекта Академика Сахарова, Чистопрудного и Сретенского бульваров. В данный момент для жителей города выставили ограждения с сигнальными лампами и организовали проходы. Помимо этого, ведется демонтаж покрытий и разработка траншей, чтобы затем проложить кабельную канализацию, общая протяженность которой составит почти 85 километров. «В зоне будущих трамвайных путей расположено большое количество инженерных коммуникаций, для обеспечения безопасности новой линии они выносятся и перекладываются», — поделился информацией чиновник. Кроме того, рабочие расширят тротуары до трех-шести метров, обновят асфальтовое покрытие и оборудуют новые наземные переходы с контрастным освещением, а также 11 приподнятых посадочных платформ и современные остановки. Заммэра добавил, что в районе строящейся трамвайной линии высадят около 200 деревьев и разобьют 13,7 тысяч «квадратов» газона, а сквер возле трамвайного разворотного круга на Каланчевской улице дополнительно озеленят.

Ранее в апреле стало известно, что в этом году в столице заработает вокзал «Петровско-Разумовская» на МЦД-1. К настоящему моменту, рассказал мэр Сергей Собянин, готовность объекта составляет примерно 78 процентов.