В ВСУ показали собранный украинскими детьми FPV-дрон

Командир ВСУ Бунятов показал собранный украинскими детьми FPV-дрон

Украинские дети собрали FPV-дрон для бойцов Вооруженных сил республики (ВСУ). Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) показал командир 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов в Telegram-канале.

«Даже дети нам помогают, своими руками собирают FPV», — написал Бунятов.

На опубликованном командиром ВСУ фото в коробке с беспилотником также лежат детские рисунки и грелки. Однако действительно ли дрон был собран руками украинских детей, неизвестно.

Ранее российский дрон с помощью деревянной палки сбил беспилотник ВСУ. Сообщалось, что подобные видео часто снимаются на донецком фронте.