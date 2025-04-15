Губерниев: Нейтральный статус спортсменов осуждают те, кто против России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил критикам нейтрального статуса россиян. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

По его мнению, нейтральный статус спортсменов осуждают те, кто против России и своих соотечественников. «Возникает следующий вопрос: а судьи кто? Кто все эти осуждающие люди? Большинство по-настоящему преданных России людей за наших спортсменов», — заявил он.

Ранее министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев пообещал заступаться за атлетов, которые получат нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях. «Никому не позволим клеймить ребят, обзывая их иноагентами и предателями», — подчеркнул он.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от международных турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе.