Губерниев прокомментировал запрет на право баллотироваться на пост главы ФЛГР

Губерниев заявил, что имеет полное право баллотироваться на пост главы ФЛГР

Российский комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале прокомментировал запрет на право баллотироваться на пост главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Губерниев заявил, что имеет полное право баллотироваться на пост главы ФЛГР. «Кресло под Вяльбе шатается со страшной силой, это уже понимают все!» — посчитал он.

Ранее Губерниев рассказал о желании сместить Елену Вяльбе с поста главы ФЛГР. «Одержу яркую победу на выборах и за три дня наведу порядок», — поделился он.

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. Губерниев в 2025-м стал советником министра спорта России Михаила Дегтярева на общественных началах.