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11:12, 15 апреля 2025Наука и техника

Экс-инженер Apple оценил вероятность производства iPhone в США

Экс-инженер Apple Мур заявил, что перенести производство iPhone в США нереально
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Бывший инженер компании Apple Мэтью Мур заявил, что перенести производство смартфонов из Китая в США невозможно. Об этом сообщает Bloomberg.

В разговоре с агентством экс-специалист американской компании оценил вероятность полного переноса производства iPhone в США. По его словам, созданием и сборкой смартфонов в Китае занимаются миллионы людей, и воссоздать эту же цепочку поставок на родине Apple просто нереально.

Мэтью Мур заметил, что в КНР один завод по производству iPhone вместе с сотрудниками сравним по масштабам с полноценным городом. «Какой город в Америке собирается все бросить и собирать только iPhone?» — задался вопросом Мур. Специалист прикинул, что в городе Бостон, штат Массачусетс, проживают более 500 тысяч человек: «Всем жителям Бостона придется побросать свои дела и начать собирать iPhone».

О сложностях частичного или полного переноса производства iPhone из Китая в США ранее заявляли многие аналитики. Так, специалист Дэн Айвз из инвестиционной компании Wedbush заметил, что если Apple начнет собирать смартфоны в Соединенных штатах, то стоимость iPhone вырастет в три раза — до 3500 долларов, или около 288 тысяч рублей.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа исключила смартфоны и ряд другой техники из списка товаров, попадающих в список пошлин. Решение защитит потребителей от роста цен и обеспечит выгоду таким компаниям, как Apple и Samsung.

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