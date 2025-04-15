Лидер «Морального кодекса» осудил идею бесплатных выступлений ко Дню Победы

Лидер «Морального кодекса» Мазаев высказался против бесплатных выступлений

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев ответил на слова депутата Государственной Думы Нины Останиной о бесплатных концертах ко Дню Победы. Его комментарий приводит «Абзац».

«Почему профессиональные музыканты должны работать бесплатно? Таксисты не работают бесплатно, врачи не работают бесплатно, и Нина Останина не отдает свою зарплату нуждающимся», — объяснил певец.

Мазаев назвал артистов высшим достижением общества и заявил, что музыканты жертвуют собой ради народной любви. Певец отметил, что при этом лишь небольшой процент исполнителей получает многомиллионные гонорары. «Тем более речь идет о государственных деньгах, которые платят в виде налогов. Именно эти средства выделяются на мероприятия», — добавил он.

Ранее Останина раскритиковала российских артистов за «покупной патриотизм». Депутат отметила, что музыканты не должны получать многомиллионные гонорары, особенно когда речь идет о выступлениях ко Дню Победы. По ее словам, следует выступать «от души» в качестве благодарности ветеранам за то, что «мы сегодня живы». Депутат Игорь Антропенко также высказался против оплаты концертов за счет федерального бюджета.