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18:43, 15 апреля 2025Культура

Лидер «Морального кодекса» осудил идею бесплатных выступлений ко Дню Победы

Лидер «Морального кодекса» Мазаев высказался против бесплатных выступлений
Ольга Коровина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев ответил на слова депутата Государственной Думы Нины Останиной о бесплатных концертах ко Дню Победы. Его комментарий приводит «Абзац».

«Почему профессиональные музыканты должны работать бесплатно? Таксисты не работают бесплатно, врачи не работают бесплатно, и Нина Останина не отдает свою зарплату нуждающимся», — объяснил певец.

Мазаев назвал артистов высшим достижением общества и заявил, что музыканты жертвуют собой ради народной любви. Певец отметил, что при этом лишь небольшой процент исполнителей получает многомиллионные гонорары. «Тем более речь идет о государственных деньгах, которые платят в виде налогов. Именно эти средства выделяются на мероприятия», — добавил он.

Ранее Останина раскритиковала российских артистов за «покупной патриотизм». Депутат отметила, что музыканты не должны получать многомиллионные гонорары, особенно когда речь идет о выступлениях ко Дню Победы. По ее словам, следует выступать «от души» в качестве благодарности ветеранам за то, что «мы сегодня живы». Депутат Игорь Антропенко также высказался против оплаты концертов за счет федерального бюджета.

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