Массированную атаку ВСУ по многоэтажкам в Курске связали с местью Киева

Военкор Коц: ВСУ атаковали Курск в отместку за удар по Сумам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли массированную атаку на Курск из мести за ракетный удар по скоплению украинских военных в Сумах. На эту связь указал военкор Александр Коц в Telegram.

По его словам, Киев не в первый раз решил «отыграться на гражданских». «Он атаковал не ракетные части, которые нанесли удар по Сумам. Не места расположений тяжелых дронов. Не командные пункты. Просто в отместку запустил беспилотники по спящим многоэтажкам», — подчеркнул Коц.

Военкор сравнил атаку на Курск с обстрелом Белгорода 30 декабря 2023 года, осуществленным сразу после массированного удара России по Украине. Он обратил внимание, что тогда удары также наносились по гражданским объектам столицы российского региона: по центру города, по площади с елкой и по катку. В результате из 25 жертв не оказалось ни одного военнослужащего.

Ранее Минобороны России отчиталось, что в ночь на 15 марта в Курской области сбили 109 беспилотников ВСУ. В свою очередь, временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн сообщил, что в результате налета дронов повреждены 24 многоквартирных жилых дома. По его данным, пострадали девять человек, шесть из которых госпитализировали. Также известно о смерти 85-летняя пенсионерки, которая получила несовместимые с жизнью травмы.