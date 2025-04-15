Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:01, 15 апреля 2025Бывший СССР

Названо число находившихся на месте удара по Сумам бойцов ВСУ

РИА Новости: На месте удара по Сумам находились около 200 бойцов ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

На месте удара по Сумам находились около 200 украинских военнослужащих, в том числе командование оперативно-тактической группы «Северск». Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Уточняется, что там присутствовали офицеры 95-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых бригад, 21-й отдельной механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСУ.

13 апреля Вооруженные силы России нанесли удар по Сумам ракетами «Искандер». Целью стало место проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» ВСУ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ударе по Сумам, заявил, что российские войска «наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям».

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, назвал ошибкой удар по Сумам. «Мне сказали, они совершили ошибку. Но я считаю, что это ужасно», — подчеркнул глава государства.

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты цифры потерь иностранных наемников ВСУ в Курской области

    Министр предложил лишать дипломов не работающих по профессии выпускников

    Пятеро друзей надули мужчину компрессором

    Трамп раскрыл результаты теста на умственные способности

    52-летняя София Вергара показала на камеру обнаженные ягодицы

    Названо число находившихся на месте удара по Сумам бойцов ВСУ

    На Украине раскрыли детали продвижения российских войск в Курской области

    «Радиостанция Судного дня» передала четыре загадочных сообщения

    Найден инновационный способ восстановления зубов

    Политолог рассказал об огромном шаге Трампа навстречу России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше