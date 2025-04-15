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18:51, 15 апреля 2025Экономика

Путин призвал сделать систему капремонта понятной для россиян

Путин: Люди должны понимать, на что расходуются средства за капремонт домов
Мария Черкасова

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Россияне должны понимать, на что расходуются собранные с них средства на капремонт и содержание дома. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, передает ТАСС.

Он сказал, что важно выработать более четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов. Жильцы должны понимать, как формируется плата за жилищную стоимость, куда расходуются средства.

Путин заявил, что за последние шесть лет на развитие ЖКХ только из федерального бюджета направлено более 600 миллиардов рублей. Было модернизировано 3,65 тысячи различных объектов инфраструктуры и более 10 тысяч км сетей. На обновление систем ЖКХ до 2030 года потребуется не менее 4,5 триллиона рублей как бюджетных средств, так и частных инвестиций.

Ранее россиянам напомнили о порядке расчета штрафов и пени за несвоевременную оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). До конца 2026 года штрафы и пени будут рассчитываться по ставке 9,5 процента, а не по текущей ставке в 21 процент, как предполагалось раньше. Такая мера должна стимулировать граждан оплачивать коммунальные услуги, а не загонять их в долги, заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

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