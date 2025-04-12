Россиянам напомнили о порядке расчетов штрафов и пени за несвоевременную оплату ЖКХ

Депутат Кошелев: Штрафы и пени по ЖКХ будут рассчитываться по ставке 9,5 %

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости напомнил россиянам о порядке расчета штрафов и пени за несвоевременную оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Депутат отметил, что до конца 2026 года штрафы и пени будут рассчитываться по ставке 9,5 процента, а не по текущей ставке в 21 процент, как предполагалось раньше. Правительство России подписало соответствующее постановление после обращения парламентариев, уточнил он.

Кошелев рассказал, что такая мера должна стимулировать граждан оплачивать коммунальные услуги, а не загонять их в долги. Сниженная ставка позволит предотвратить рост задолженности и ухудшение материального положения россиян.

Депутат также призвал пересмотреть подходы к наказанию для тех, кто не платит за услуги ЖКХ вовремя. «Потому что ни санкции в виде пеней, ни размер ключевой ставки ЦБ не влияют на снижение уровня задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги», — заключил он.

Ранее штрафы с коммунальных компаний предложили направлять на капремонт. По статистике депутатов, на работы на текущий момент не хватает почти 80 миллиардов рублей. При этом за последние два года сумма штрафов управляющих компаний, регоператоров по обращению с отходами и ресурсоснабжающих организаций составила порядка 1,85 миллиарда рублей.

