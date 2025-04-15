Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:41, 15 апреля 2025Ценности

Самая стильная российская актриса похвасталась серьгами за 650 тысяч рублей

Актриса Наталья Бардо похвасталась бриллиантовыми серьгами за 650 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Кадр: @bardonata

Популярная российская актриса Наталья Бардо похвасталась роскошными украшениями. Соответствующее видео она разместила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость, которая получила награду как самая стильная артистка, продемонстрировала серьги с крупными камнями. На кадрах ее супруг Марюс Вайсберг преподнес дорогостоящий подарок, спрятанный внутри плюшевого медведя.

Материалы по теме:
Весь год в интернете обсуждали Оксану Самойлову. Откуда она появилась, как стала известной и заработала миллиард?
Весь год в интернете обсуждали Оксану Самойлову.Откуда она появилась, как стала известной и заработала миллиард?
12 января 2023
Золотой Rolls-Royce и туфли из бриллиантов. Как 17-летняя дочь медсестры роскошно выходила замуж за султана Брунея
Золотой Rolls-Royce и туфли из бриллиантов.Как 17-летняя дочь медсестры роскошно выходила замуж за султана Брунея
1 января 2023

По данным Telegram-канала «Звездач», стоимость бриллиантовых серег из белого золота 750 пробы общей массой 3,06 карата составила 650 тысяч рублей.

В марте самая стильная российская актриса вышла на публику в мини-платье. Знаменитость вышла на публику в коричневом изделии, которое облегало ее фигуру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные перехватили переговоры бойцов ВСУ, заблокированных в монастыре под Курском. Что им удалось узнать?

    В Крыму сработала система ПВО

    Беспилотники ВСУ атаковали жилые дома и предприятия российского региона

    В Польше белорус устроил серию ДТП и побежал голым по дороге

    МИД Швеции вызвал посла России

    Hermes стал самым дорогим люксовым брендом в мире

    Курьера мошенников приговорили к четырем годам за обман народной артистки России

    Обнаружен простой способ защитить кишечник от опасных инфекций

    Российский врач раскрыла последствия полета в космос для женщин с ботоксом

    Невеста миллиардера Джеффа Безоса пошутила о нежелании жениться перед полетом в космос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости