Самая стильная российская актриса похвасталась серьгами за 650 тысяч рублей

Актриса Наталья Бардо похвасталась бриллиантовыми серьгами за 650 тысяч рублей

Популярная российская актриса Наталья Бардо похвасталась роскошными украшениями. Соответствующее видео она разместила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость, которая получила награду как самая стильная артистка, продемонстрировала серьги с крупными камнями. На кадрах ее супруг Марюс Вайсберг преподнес дорогостоящий подарок, спрятанный внутри плюшевого медведя.

По данным Telegram-канала «Звездач», стоимость бриллиантовых серег из белого золота 750 пробы общей массой 3,06 карата составила 650 тысяч рублей.

В марте самая стильная российская актриса вышла на публику в мини-платье. Знаменитость вышла на публику в коричневом изделии, которое облегало ее фигуру.