Стала известна дата следующего поединка Усика

The Ring: Усик и Дюбуа 12 июля проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира

Украинец Александр Усик проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе против британца Даниэля Дюбуа. Об этом сообщает The Ring.

По информации источника, бой пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 12 июля 2025 года. Отмечается, что переговоры между командами спортсменов о поединке находятся на финальной стадии.

В 2024-м американский журнал The Ring признал Усика боксером года. За этот период он дважды победил британца Тайсона Фьюри.

Всего в активе 38-летнего Усика 23 победы в профессиональной карьере. Он не потерпел ни одного поражения. На счету 27-летнего Дюбуа 22 победы, из которых 21 — нокаутом, и два поражения.