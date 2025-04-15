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20:22, 15 апреля 2025Ценности

Стало известно о кризисе в отношениях Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе

People: Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе пережили кризис в отношениях из-за графика
Екатерина Ештокина

Фото: Christopher Polk / Golden Globes 2024 via Getty Images

Стало известно о кризисе в отношениях телезвезды Кайли Дженнер и актера Тимоти Шаламе. Соответствующую информацию публикует People.

По информации издания, начало текущего года для пары выдалось напряженным из-за плотного рабочего графика, однако они успешно пережили трудности. «С сезоном наград и премьер это время было напряженным для них. Но они работают над этим. Кайли действительно его самая большая поклонница. Она бы освободила свой график, чтобы посещать награды и премьеры вместе с ним», — заявил инсайдер.

Собеседник издания также сообщил, что влюбленные наслаждаются временем наедине. «Когда они вместе в Лос-Анджелесе, Тимоти проводит время и с ее детьми», — подчеркнул он.

Ранее в апреле в сети появилось видео интимного момента Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер на Coachella. Возлюбленных запечатлели во время выступления певицы Charli XCX.

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