Суд арестовал бывшего совладельца «Азбуки вкуса» на два месяца

В Москве суд на два месяца арестовал экс-совладельца «Азбуки вкуса» Якубовского

В Москве суд на два месяца арестовал экс-совладельца «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Он обвиняется по статье 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)») УК РФ.

Мещанский районный суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и арестовал Якубовского. Также суд отказал в избрании ему более мягкой формы пресечения, не связанной с заключением под стражу.

О предъявлении Якубовскому нового обвинения стало известно 9 апреля сразу после оглашения приговора ему и еще двоим фигурантам — экс-главе компании Petropavlovsk Павлу Масловскому и бывшему гендиректору «Ппфин холдинг» Светлане Безруковой вручили уведомление о возбуждении нового уголовного дела.

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности возбужденного против экс-совладельца «Азбуки вкуса» нового дела.