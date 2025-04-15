Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:06, 15 апреля 2025Силовые структуры

Суд арестовал бывшего совладельца «Азбуки вкуса» на два месяца

В Москве суд на два месяца арестовал экс-совладельца «Азбуки вкуса» Якубовского
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Москве суд на два месяца арестовал экс-совладельца «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Он обвиняется по статье 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)») УК РФ.

Мещанский районный суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и арестовал Якубовского. Также суд отказал в избрании ему более мягкой формы пресечения, не связанной с заключением под стражу.

О предъявлении Якубовскому нового обвинения стало известно 9 апреля сразу после оглашения приговора ему и еще двоим фигурантам — экс-главе компании Petropavlovsk Павлу Масловскому и бывшему гендиректору «Ппфин холдинг» Светлане Безруковой вручили уведомление о возбуждении нового уголовного дела.

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности возбужденного против экс-совладельца «Азбуки вкуса» нового дела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве допустили целенаправленную утечку информации перед ударом России по Сумам

    Над российским регионом сбили семь украинских БПЛА

    ЕС пригрозил Сербии отказом в членстве из-за планов Вучича посетить парад 9 мая

    В Венгрии назвали виновных в затягивании конфликта на Украине

    Суд арестовал бывшего совладельца «Азбуки вкуса» на два месяца

    В желудке ребенка нашли золотой слиток стоимостью 865 тысяч рублей

    Любители жевательной резинки начали жаловаться на сильную диарею. Почему это произошло?

    Генсек НАТО ответил на вопрос о вступлении Украины в альянс

    В Белом доме раскрыли мнение Трампа о желании России закончить конфликт на Украине

    В Москве избили пенсионерку за попытку сорвать никаб с пассажирки метро. В прошлом нападавшая была заложницей боевиков Басаева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости