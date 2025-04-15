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13:40, 15 апреля 2025Спорт

В хоккейном ЦСКА сделали заявление о будущем главного тренера

В хоккейном ЦСКА заявили, что тренер Воробьев имеет действующий контракт
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В хоккейном ЦСКА сделали заявление о будущем главного тренера Ильи Воробьева. Релиз опубликован на сайте команды.

В клубе опровергли информацию о переговорах с другими кандидатами на пост главного тренера. «В настоящее время главный тренер команды Илья Петрович Воробьев имеет действующий контракт и исполняет свои обязанности. Поэтому сообщения о каких-либо переговорах являются провокацией и не соответствуют действительности», — говорится в сообщении. Итоги сезона будут подведены в мае.

ЦСКА вылетел в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В борьбе за Кубок Гагарина столичные армейцы уступили минскому «Динамо». Серия завершилась со счетом 4-2 в пользу клуба из Белоруссии.

Воробьев работает в ЦСКА с марта 2024-го. По информации «Спорт-Экспресс», за сезон-2024/2025 он заработает 90 миллионов рублей.

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