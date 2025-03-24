Стала известна зарплата самого высокооплачиваемого тренера КХЛ

Самый высокооплачиваемый тренер КХЛ Воробьев получает 90 миллионов рублей

Главный тренер московского ЦСКА Илья Воробьев является самым высокооплачиваемым наставником в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в нынешнем сезоне. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

По информации источника, за сезон-2024/2025 он заработает 90 миллионов рублей. На втором месте находится главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин, получающий 85 миллионов. Тройку самых высокооплачиваемых специалистов замыкает Андрей Разин из магнитогорского «Металлурга» с зарплатой в размере 70 миллионов.

23 марта завершился регулярный чемпионат КХЛ. Первое место в сводной турнирной таблице занял «Локомотив».

Ранее стало известно, что КХЛ выплатила клубам рекордные суммы за сезон-2023/2024. В КХЛ заявили, что по итогам прошедшего сезона 23 клуба получат на всех 1 175 183 272 рубля.