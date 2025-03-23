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20:35, 23 марта 2025Спорт

Определились пары плей-офф КХЛ

Определились все восемь пар Кубка Гагарина сезона-2024/2025
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Определились все восемь пар участников Кубка Гагарина сезона-2024/2025. Об этом сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В Западной конференции в плей-офф КХЛ московское «Динамо» сыграет с петербургским СКА, московский «Спартак» — с «Северсталью», ярославский «Локомотив» — с нижегородским «Торпедо», а минское «Динамо» — с московским ЦСКА. На Востоке «Трактор» встретится с «Адмиралом», «Салават Юлаев» — с «Сибирью», «Металлург» — с «Авангардом», а «Автомобилист» — с «Ак Барсом».

Ранее стало известно, что КХЛ выплатила клубам рекордные суммы за сезон-2023/2024. В КХЛ заявили, что по итогам прошедшего сезона 23 клуба получат на всех 1 175 183 272 рубля.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург». В финальной серии команда оказалась сильнее ярославского «Локомотива».

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