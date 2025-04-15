В НХЛ ответили на вопрос о матчах против КХЛ

Вице-комиссионер НХЛ Дэйли ушел от ответа на вопрос о матчах против КХЛ

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказался о матчах против Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

Дэйли ушел от ответа на этот вопрос. «Мне нужно знать гораздо больше подробностей, прежде чем я смогу сказать вам, поддержу я эту идею или нет», — заявил он.

Ранее глава США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. В них смогут принять участие спортсмены из двух крупнейших лиг.

Российские игроки продолжают выступать в НХЛ без ограничений. 6 апреля капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установил снайперский рекорд лиги.