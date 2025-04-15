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16:12, 15 апреля 2025Интернет и СМИ

«Вы утомили миллионы людей». Вице-спикер Госдумы против Мизулиной. От нее хотят извинений и объяснений насчет бюджетных денег

Даванков потребовал от Мизулиной отчет о трате 200 млн рублей из бюджета РФ
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)
Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина. Фото: Евгений Горбачев / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков потребовал у главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной отчет о трате 200 миллионов рублей из российского бюджета. По словам политика, она «окончательно запуталась».

Даванков рассказал, что организация Мизулиной «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» получила деньги в 2024 году. Он потребовал от нее отчета о трате этих средств, отметив, что важная деятельность организации состоит в проведении мероприятий по безопасности интернета.

В качестве примера он привел школы Самарской области, куда приходят активисты и учат отличать новости от фейков.

«Какое отношение это имеет к поиску пропавших детей, сколько конкретно вы провели поисков в регионах с выездом на место и сколько детей найдено именно вашей организацией? И сколько поисков прошло с вашим личным участием?» — задал вопрос вице-спикер.

Владислав Даванков

Владислав Даванков

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Кроме того, Даванков попросил Мизулину объяснить причину, по которой она сначала попросила МВД проверить деятельность рэпера Паши Техника (настоящая фамилия — Ивлев), но потом перестала инициировать проверки в отношении музыканта. Он пригласил Мизулину в Госдуму, чтобы обсудить эти вопросы.

Даванков попросил МВД проверить Мизулину на вымогательство

11 апреля стало известно, что Даванков обратился в МВД с просьбой проверить Мизулину на вымогательство из-за заявления бывшей жены Техника. В обращении депутат указал, что экс-супруга музыканта заявила, что ранее его деятельность вызывала у главы ЛБИ вопросы, которые «были решены в ходе неформального обсуждения».

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В декабре 2023 года Мизулина направила в МВД запрос с просьбой проверить работу Техника на пропаганду запрещенных веществ и пропаганду деструктивного контента, однако после проверки дела не возбуждались. Даванков обратил внимание на то, что после этого глава ЛБИ не пыталась инициировать проверки и не высказывалась публично о деятельности музыканта.

Вице-спикер ГД счел такое поведение нехарактерным для Мизулиной, так как она, как правило, направляет обращения и высказывается до тех пор, пока органы не примут меры.

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Мизулина назвала обращение в МВД доносом

В свою очередь, Мизулина назвала обращение Даванкова в МВД «доносом, содержащим клеветническую информацию о ее деятельности и необоснованные обвинения в совершении преступления».

В связи с этим она обратилась к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой проверить Даванкова на нарушение депутатской этики.

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