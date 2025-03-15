Звезду телевидения объявили недееспособной и отправили в дом престарелых. Как она пытается оттуда вырваться?

Живущая в доме престарелых ведущая Уильямс заявила о своей дееспособности

Популярную американскую теле- и радиоведущую Венди Уильямс увезли в больницу из дома престарелых после того, как она выбросила из окна записку с мольбой о помощи. 60-летняя звезда ток-шоу с 2023 года жила там в специализированном отделении для людей с проблемами с памятью, а до этого находилась под опекой. Назначенная судом опекунша уверяет, что Уильямс недееспособна из-за обнаруженной у нее деменции, но телеведущая настаивает на обратном. Она даже обратилась в суд, чтобы избавиться от опеки. Что происходит с Венди Уильямс, которую СМИ называют королевой ток-шоу, — в материале «Ленты.ру».

«Она заслуживает свободы»

«Помогите! Венди!!» — гласила написанная от руки записка, которую Уильямс выбросила из окна дома престарелых 10 марта. Вскоре к месту прибыла полиция, и офицеры сопроводили телеведущую к машине скорой помощи. Оттуда ее увезли в больницу — как стало известно позднее, она хотела пройти независимое обследование с целью определить, действительно ли она недееспособна.

Вскоре Уильямс вместе со своей подругой Джиной Монтерросо позвонила в программу Good Day New York и заявила, что прошла тесты на когнитивные способности на отлично. «Было установлено, что она не является недееспособной», — добавила подруга ведущей.

Уильямс также пожаловалась на условия проживания в доме престарелых: по словам телезвезды, ей не разрешают покидать учреждение и посещать без сопровождения тренажерный зал, находящийся на другом этаже здания

Полиция уводит Венди Уильямс после того, как она бросила из окна записку с просьбой о помощи Кадр: Page Six / YouTube

Телеведущая не впервые критикует условия нахождения в доме престарелых — ранее она приняла участие в радиошоу и сравнила жизнь в учреждении с тюрьмой. Уильямс заверила, что визиты к ней строго ограничены и она не может принимать звонки по телефону, хотя ей разрешено звонить самой. В какой-то момент она заплакала и заявила, что ее жизнь «летит к черту».

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Венди Уильямс телеведущая

Однако сотрудник дома престарелых, пожелавший остаться анонимным, заявил прессе, что Уильямс оказалась в отделении, в котором действуют ограничения для постояльцев, злоупотреблявших алкоголем.

По его словам, телеведущая однажды пришла в расположенный в здании ресторан и заказала массу алкогольных напитков. Чтобы эта ситуация не повторилась, условия ее проживания изменили на более строгие, хотя изначально Уильямс могла свободно покидать отделение

А после нескольких публикаций в СМИ о жизни Уильямс в доме престарелых адвокат назначенной ей опекунши выпустил официальное письмо, в котором опроверг слова телезвезды о том, что она живет в заточении.

По его словам, ведущая может посещать свою семью. Адвокат заверил, что она дважды ездила в другой штат, чтобы увидеться с близкими. Он добавил, что Уильямс также имеет доступ к спа, комнате для занятий спортом, столовой и наружным террасам. Юрист заявил, что звезда ток-шоу получает «великолепную медицинскую помощь».

Венди Уильямс в окне дома престарелых Кадр: Page Six / YouTube

Однако поверили адвокату далеко не все. «Молюсь, чтобы Венди выпуталась из всего этого», «Она заслуживает свободы, а не заточения в комнате», «Опекунство — это мошенничество и способ красть чужие деньги», «Кто-нибудь, пожалуйста, помогите освободить эту женщину», — поддержали Уильямс ее фанаты в соцсети X.

Некоторые из них обратили внимание на то, что ведущая в последние месяцы дала сразу несколько интервью, включая длинные, — по их мнению, характер бесед указывает на дееспособность телезвезды

А вскоре после возвращения из больницы в дом престарелых Уильямс снова столкнулась с проблемами. Из-за того что племянница телезвезды забрала ее поужинать в городе, сотрудники учреждения пожаловались в полицию. Они заявили, что родственница ведущей увела ее из здания, миновав персонал, и тем самым нарушила закон.

Кто такая Венди Уильямс?

Венди Уильямс Хантер наиболее известна по своей телепрограмме «Шоу Венди Уильямс», которую она вела с 2008 по 2021 год. Главной темой ток-шоу были новости и слухи о звездах, а также лайфстайл. Уильямс в программе нередко высказывалась и на общественно-политические темы, давала советы зрителям, комментировала тренды в моде и бьюти-сфере и брала интервью у звезд.

Тон популярному проекту задавал характер Уильямс: острая на язык и эмоциональная телеведущая зачастую не лезла за словом в карман и высмеивала звезд, а также прямолинейно высказывалась на актуальные темы

До работы на телевидении Уильямс была ведущей на радио, где неоднократно попадала в скандалы. К примеру, она вступила в конфликт с рэпером Тупаком Шакуром, заявив, что его изнасиловали в тюрьме, а в другой раз сказала Дженнифер Лопес, что люди на улицах считают ее женщиной легкого поведения.

Кроме того, Уильямс обвиняла в гомосексуальности (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) некоторых звезд шоу-бизнеса, включая рэпера Пи Дидди, — считается, что после таких заявлений в его адрес Дидди добился увольнения ведущей с одной из радиостанций.

Венди Уильямс в 2018 году Фото: Paras Griffin / Getty Images

Впоследствии Уильямс неоднократно признавалась, что во время работы на радио злоупотребляла наркотиками. По словам телезвезды, употребляя запрещенные вещества, она фактически убивала себя и из-за зависимости потеряла около десяти лет своей жизни. Ведущая уточняла, что поборола зависимость самостоятельно.

Однажды утром я проснулась и сказала: «Подруга, тебе нужно остановиться, пока все совсем не пошло ко дну» Венди Уильямс телеведущая

Помимо карьеры на радио и ТВ, Уильямс написала несколько книг, выпускала свою линейку одежды и аксессуаров, выступала продюсером телешоу и занималась благотворительностью.

Телеведущая дважды была замужем, у нее есть совершеннолетний сын от второго брака. С вторым супругом Кевином Хантером она состояла в отношениях более 20 лет, но в 2019 году подала на развод.

Как Венди Уильямс оказалась под опекой?

Осенью 2021 года СМИ сообщили, что Уильямс поместили в больницу для оценки ее психического здоровья. Незадолго до этого команда телеведущей рассказала, что у нее начались проблемы со здоровьем, в частности, она перенесла коронавирусную инфекцию. «Шоу Венди Уильямс» продолжало выходить без ее участия вплоть до закрытия в феврале 2022 года.

Примерно в то же время Уильямс заявила, что ее бывший финансовый советник Лори Шиллер под предлогом психической несостоятельности телеведущей добилась того, что банк Wells Fargo заморозил ее счета. Как заверила телезвезда, Шиллер инициировала этот процесс после того, как Уильямс начала задавать ей вопросы о деньгах.

Тем не менее Wells Fargo обратился в суд, чтобы определить, является ли телезвезда недееспособным человеком, нуждающимся в опекунстве. Суд встал на сторону банка и поместил Уильямс под финансовую опеку.

Венди Уильямс в 2023 году Фото: Johnny Nunez / WireImage / Getty Images

Спустя два года команда телеведущей объявила, что после нескольких тестов и анализов у нее диагностировали деменцию и афазию — расстройство речи. Уточнялось, что Уильямс получает необходимое лечение и все еще может многое делать сама.

В последние несколько лет не раз вставал вопрос о способности Венди обрабатывать информацию. Многие рассуждали о ее состоянии, особенно когда она начала забывать слова, временами вела себя непредсказуемо и с трудом понимала значение финансовых операций

команда Венди Уильямс

Через несколько дней после раскрытия диагноза Уильямс компания Lifetime выпустила посвященный телезвезде документальный мини-сериал, из которого стало известно, что в последние годы она злоупотребляла алкоголем. В некоторых сценах она выглядела потерянной. Опекунша ведущей Сабрина Моррисси через суд пыталась добиться запрета на выход мини-сериала, обвиняя его создателей в эксплуатации имени Уильямс, однако потерпела поражение.

В феврале 2025 года телеведущая уже сама обратилась в суд с просьбой снять с нее опеку. В документе она заявила, что снова может нормально жить и не нуждается в опеке.