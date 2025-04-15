Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:44, 15 апреля 2025Интернет и СМИ

От Мизулиной потребовали отчитаться о трате 200 миллионов рублей из бюджета России

Даванков потребовал от Мизулиной отчитаться о трате 200 млн рублей из бюджета РФ
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, ранее призвавший проверить главу Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерину Мизулину на вымогательство из-за слов бывшей жены рэпера Паши Техника, потребовал от нее отчитаться о трате 200 миллионов рублей из бюджета России. Заявление было опубликовано в его Telegram-канале.

Депутат рассказал, что в 2024 году организация Мизулиной «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» получила 200 миллионов рублей из бюджета РФ. Даванков потребовал от нее отчитаться о трате этих средств.

«Судя по новостям на сайте, важная деятельность организации — мероприятия по безопасности интернета. Например, в Самарской области активисты приходят в школы и учат, как отличить честные новости от фейков. Какое отношение это имеет к поиску пропавших детей, сколько конкретно вы провели поисков в регионах с выездом на место и сколько детей найдено именно вашей организацией?» — поинтересовался он у главы ЛБИ.

Материалы по теме:
Кто такой Паша Техник и что с ним случилось: биография, личная жизнь и смерть скандального рэпера
Кто такой Паша Техник и что с ним случилось:биография, личная жизнь и смерть скандального рэпера
1 апреля 2025
В России дети играют в игру «Красная дверь, желтая дверь». Они уверены, что впадают в транс и бродят по подсознанию. Опасно ли это?
В России дети играют в игру «Красная дверь, желтая дверь».Они уверены, что впадают в транс и бродят по подсознанию. Опасно ли это?
7 апреля 2025

Также Даванков спросил у Мизулиной, почему она сначала попросила МВД проверить деятельность Паши Техника, но потом внезапно перестала пытаться инициировать проверки в отношении музыканта. Он пригласил Мизулину в Госдуму, чтобы обсудить эти вопросы.

Ранее Мизулина в своем Telegram-канале назвала обращение Даванкова в МВД «доносом, содержащим клеветническую информацию о ее деятельности и необоснованные обвинения в совершении преступления». Она попросила проверить его на нарушение депутатской этики.

О том, что Даванков обратился в МВД с просьбой проверить Мизулину на вымогательство, стало известно 11 апреля. Как указал в обращении депутат, бывшая жена Паши Техника заявила, что ранее его деятельность вызывала у главы ЛБИ вопросы, которые «были решены в ходе неформального обсуждения».

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский уволил главу Сумской военной администрации

    «Постараемся использовать эту ситуацию». В Киргизии довольны скандалом с Россией из-за рейда в бане для мигрантов

    В России обновят вооружение БМД-4М

    Стало известно о грозящем расправившейся с отцом дочери-подростку сроке в колонии

    От Мизулиной потребовали отчитаться о трате 200 миллионов рублей из бюджета России

    Массированную атаку ВСУ по многоэтажкам в Курске связали с местью Киева

    Звезда «Аноры» ответил на вопрос об эмиграции из России

    В хоккейном ЦСКА сделали заявление о будущем главного тренера

    ФСБ вскрыла коррупцию в руководстве налоговой инспекции российского региона

    На Украине разрешили рекрутинг наемников за границей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше