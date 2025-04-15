От Мизулиной потребовали отчитаться о трате 200 миллионов рублей из бюджета России

Даванков потребовал от Мизулиной отчитаться о трате 200 млн рублей из бюджета РФ

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, ранее призвавший проверить главу Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерину Мизулину на вымогательство из-за слов бывшей жены рэпера Паши Техника, потребовал от нее отчитаться о трате 200 миллионов рублей из бюджета России. Заявление было опубликовано в его Telegram-канале.

Депутат рассказал, что в 2024 году организация Мизулиной «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» получила 200 миллионов рублей из бюджета РФ. Даванков потребовал от нее отчитаться о трате этих средств.

«Судя по новостям на сайте, важная деятельность организации — мероприятия по безопасности интернета. Например, в Самарской области активисты приходят в школы и учат, как отличить честные новости от фейков. Какое отношение это имеет к поиску пропавших детей, сколько конкретно вы провели поисков в регионах с выездом на место и сколько детей найдено именно вашей организацией?» — поинтересовался он у главы ЛБИ.

Также Даванков спросил у Мизулиной, почему она сначала попросила МВД проверить деятельность Паши Техника, но потом внезапно перестала пытаться инициировать проверки в отношении музыканта. Он пригласил Мизулину в Госдуму, чтобы обсудить эти вопросы.

Ранее Мизулина в своем Telegram-канале назвала обращение Даванкова в МВД «доносом, содержащим клеветническую информацию о ее деятельности и необоснованные обвинения в совершении преступления». Она попросила проверить его на нарушение депутатской этики.

О том, что Даванков обратился в МВД с просьбой проверить Мизулину на вымогательство, стало известно 11 апреля. Как указал в обращении депутат, бывшая жена Паши Техника заявила, что ранее его деятельность вызывала у главы ЛБИ вопросы, которые «были решены в ходе неформального обсуждения».