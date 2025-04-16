Атаковавшие Ивановскую область тяжелые беспилотники ВСУ пролетели почти тысячу километров

Shot: ВСУ запустили беспилотники по Шуе из Сумской области

Тяжелые беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавшие Шую Ивановской области, пролетели почти тысячу километров. Подробности об этом раскрыл Shot в Telegram.

По информации издания, место запуска дронов расположено в Сумской области в 40 километрах от российско-украинской границы. Беспилотники двигались друг за другом вдоль региональных границ, преодолев около 850 километров на высоте 2,5 тысячи метров.

Ранее местные жители сообщили, что целью ВСУ могло быть литейно-металлургические предприятие «Литмаш». Официально эта информация не подтверждена.

Об атаке украинских беспилотников на Шую Ивановской области стало известно утром 16 апреля. По разным данным, речь идет о БПЛА «Лютый» и дронах-камикадзе «Бобер», переносивших до 60 килограммов взрывчатки. Повреждения получили как минимум три частных жилых дома. Местные власти сообщили о двух пострадавших с легкими ранениями.

По данным Минобороны, всего средства противовоздушной обороны сбили над регионом семь дронов самолетного типа. Кадры уничтожения одного из них появились в сети.