Власти рассказали о пострадавших при атаке беспилотников «Лютый» на российский регион

Власти Ивановской области сообщили о двух пострадавших при атаке БПЛА

При атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ивановскую область пострадали два человека. Об этом со ссылкой на региональный оперштаб сообщается в Telegram-канале местного правительства.

По данным властей, жертв среди мирного населения нет. «Двум легко пострадавшим оказана медпомощь», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что эвакуация мирного населения, о которой заявляли некоторые СМИ, не проводилась. Сейчас специалисты экстренных служб занимаются ликвидацией последствий атаки.

Ранее уже сообщалось о двух пострадавших, однако официально информация подтвердилась только сейчас. Как стало известно, одна женщина получила осколочное ранение стеклом окна, которое выбило взрывной волной. Ее госпитализировали.

Об атаке украинских беспилотников на Шую Ивановской области стало известно утром 16 апреля. По разным данным, речь идет о БПЛА «Лютый» и дронах-камикадзе «Бобер», переносивших десятки килограммов взрывчатки. Повреждения получили как минимум три частных жилых дома. По данным Минобороны, средства противовоздушной обороны сбили над регионом семь дронов самолетного типа. Кадры уничтожения одного из них появились в сети.