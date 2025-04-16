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22:20, 16 апреля 2025Бывший СССР

Депутат Рады допустил женскую мобилизацию на Украине

Депутат Рады Дубинский допустил женскую мобилизацию на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене депутат Верховной Рады Александр Дубинский допустил женскую мобилизацию на Украине. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Ничего, мужики! На подходе женская мобилизация — станет уже чуть легче. А когда дети подтянутся — вообще заживем!» — написал он.

Ранее депутат заявил, что Верховный суд Украины является соучастником геноцида украинцев.

Он считает, что президент страны Владимир Зеленский должен прекратить мобилизацию для достижения мира с Россией.

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