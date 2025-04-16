Депутат Рады Дубинский допустил женскую мобилизацию на Украине

Находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене депутат Верховной Рады Александр Дубинский допустил женскую мобилизацию на Украине. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Ничего, мужики! На подходе женская мобилизация — станет уже чуть легче. А когда дети подтянутся — вообще заживем!» — написал он.

Ранее депутат заявил, что Верховный суд Украины является соучастником геноцида украинцев.

Он считает, что президент страны Владимир Зеленский должен прекратить мобилизацию для достижения мира с Россией.