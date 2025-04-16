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19:04, 16 апреля 2025Спорт

Фетисов высказался об отъезде четырех игроков СКА в НХЛ

Фетисов назвал неправильным то, что из СКА четыре хоккеиста уехали в НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Вячеслав Фетисов

Вячеслав Фетисов. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об отъезде игроков петербургского СКА в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Его слова приводит «Советский спорт».

«Сколько там, четыре человека уехало из СКА? Системы нет никакой, поэтому все бегут кто куда может. Получают первую возможность и сразу берут билеты», — поделился он мнением. Фетисов назвал это неправильным и задался вопросом, как это объяснить болельщикам.

Ранее Фетисов оценил дебют 19-летнего воспитанника СКА Ивана Демидова за «Монреаль Канадиенс». Он заявил, что российский хоккей не получил ничего от ухода игрока.

После вылета СКА в первом раунде Кубка Гагарина за океан отправились три хоккеиста петербургского клуба. Помимо Демидова, контракты в НХЛ получили Александр Никишин («Каролина Харрикейнс») и Арсений Грицюк («Нью-Джерси Девилс»). Также в «Колорадо Эвеланш» может отправиться Захар Бардаков.

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