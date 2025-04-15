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НХЛ — регулярный чемпионат
20:49, 15 апреля 2025Спорт

Фетисов раскритиковал радующихся дебюту 19-летнего россиянина в НХЛ

Фетисов заявил, что российский хоккей не получил ничего от ухода Демидова в НХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Иван Демидов

Иван Демидов. Фото: David Kirouac-Imagn Images / Reuters

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов раскритиковал радующихся дебюту 19-летнего россиянина Ивана Демидова за «Монреаль Канадиенс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Что мы получили взамен любви канадских болельщиков? На него в Санкт-Петербурге ходили люди. Теперь его будут любить монреальские. А что делать петербургским?» — задался он вопросом. Фетисов заявил, что российский хоккей не получил ничего от ухода игрока.

В ночь на 15 апреля Демидов провел свой первый матч за «Монреаль» в НХЛ. Помимо гола, он отметился результативной передачей. В клубе его назвали волшебником.

Демидов — воспитанник СКА. Летом 2024 года россиянин был выбран на драфте НХЛ «Монреалем» под пятым номером. Он перебрался за океан после вылета СКА из розыгрыша Кубка Гагарина.

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