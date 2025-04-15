В клубе НХЛ восхитились дебютом 19-летнего россиянина

В «Монреаль Канадиенс» назвали волшебником дебютанта Демидова

В клубе «Монреаль Канадиенс» восхитились дебютом 19-летнего россиянина Ивана Демидова. Пост появился в соцсети X.

«Ты волшебник, Иван Демидов», — говорится в подписи к видео с первой заброшенной шайбой нападающего.

В ночь на 15 апреля Демидов провел свой первый матч за «Монреаль» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Помимо гола, он отметился результативной передачей.

Демидов — воспитанник СКА. Летом 2024 года россиянин был выбран на драфте НХЛ «Монреалем» под пятым номером. После вылета СКА из нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина стало известно, что Демидов продолжит карьеру за океаном.