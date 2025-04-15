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НХЛ — регулярный чемпионат
05:28, 15 апреля 2025Спорт

Российский хоккеист отметился голом и передачей в дебютном матче в НХЛ

Хоккеист «Монреаля» Демидов отметился голом и передачей в дебютном матче в НХЛ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Российский хоккеист Иван Демидов отметился голом и передачей в своем дебютном матче в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Выступающий за «Монреаль Канадиенс» форвард отдал передачу на шестой минуте матча регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхокс», а на 14-й минуте забросил свою первую шайбу в НХЛ. «Монреаль» по итогу матча уступил «Чикаго» по буллитам.

19-летний россиянин был признан первой звездой матча и стал вторым игроком в истории «Монреаля», кому удалось набрать два очка в первой игре за клуб. Он перешел в канадскую команду из петербургского СКА 8 апреля.

Ранее российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своей мечте. По его словам, он мечтает встретиться с легендой американского баскетбола Майклом Джорданом.

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