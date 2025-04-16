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11:26, 16 апреля 2025РоссияЭксклюзив

Назван способ сохранить захваченный ВСУ монастырь в Курской области

Военный эксперт Никулин: ВСУ нужно капитулировать из монастыря в Курской области
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Капитуляция бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) является лучшим способом сохранить в целости Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области, считает военный эксперт Игорь Никулин. Об этом он сообщил «Ленте.ру».

«Это непростая задача. Лучше всего, если бы они просто капитулировали, но это тоже не так просто сделать. Я думаю, что надо монастырь как минимум блокировать полностью и принудить к капитуляции -— это единственный щадящий вариант. В любом другом случае, если будет работать крупнокалиберная артиллерия или ракеты, то ущерб монастырю может быть очень большой», — сказал Никулин.

Ранее стало известно о том, что ВСУ понесли существенные потери на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале в Курской области. В силовых структурах заверили, что российские военные наносят по пытающимся бежать солдатам ВСУ комплексное огневое поражение.

15 апреля сообщалось, что российские военные заблокировали остатки пехоты ВСУ в селе Горналь Курской области, отрезав все пути отхода для противника. Также стало известно о побеге бойцов элитной бригады ВСУ из монастыря.

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