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09:26, 16 апреля 2025Россия

Стало известно о потерях ВСУ на территории курского монастыря с подземным ходом

ТАСС: ВСУ понесли существенные потери на территории монастыря в Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины понесли существенные потери на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале в Курской области. Об этом стало известно ТАСС от источника в силовых структурах.

Как уточнил собеседник агентства, украинские бойцы по-прежнему пытаются бежать в направлении Украины. В частности, ранее сообщалось, что монастырь имеет подземный ход на территорию Сумской области.

В силовых структурах заверили, что российские военные наносят по пытающимся бежать солдатам ВСУ комплексное огневое поражение. «Противник на территории монастыря понес существенные потери», — заключил источник издания.

Ранее сообщалось, что российским войскам удалось заблокировать остатки пехоты ВСУ в Горнале, отрезав все пути подвоза и отхода для их сил. Также стало известно о побеге бойцов элитной бригады ВСУ из монастыря.

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