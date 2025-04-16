Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:03, 16 апреля 2025Наука и техника

Новый дрон «Куб» покажут в Ираке

«Рособоронэкспорт» покажет новый дрон-камикадзе «Куб-2Э» на выставке в Ираке
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Компания «Рособоронэкспорт» «Ростеха» покажет новый дрон-камикадзе «Куб-2Э», разработанный концерном «Калашников», на выставке IQDEX 2025 в Багдаде (Ирак). Об этом сообщили в «Ростехе».

Отмечается, что на выставке продемонстрируют разведывательные беспилотники «Орлан-10Е» и S-350M «Скат». Также «Ростех» представит барражирующие боеприпасы «Куб-Э» и «Куб-2Э», которые предназначены для поражения наземных целей.

Маневренные дроны «Куб-2» весом более 10 килограммов можно использовать в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Аппараты оснащены оптико-электронными системами, которые позволяют операторам корректировать беспилотники при изменении местоположения цели.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В феврале индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что Вооруженные силы России успешно применяют новые дроны «Куб-2».

В январе стало известно, что «Калашников» разработал новый комплекс с дронами-камикадзе «КУБ-СМ». Пусковая установка на шасси грузовика несет 14 барражирующих боеприпасов и два дрона для разведки и ретрансляции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан бывший губернатор Курской области. Что известно о его деле?

    Звезда кулинарного шоу забеременела после девяти лет неудачных попыток

    Бывших заместителей губернатора Курской области обвинили в хищении миллиарда рублей

    Названы лучшие направления для путешествий по миру

    Режиссер назвала Асмус профнепригодной после скандального увольнения

    Фетисов высказался об отъезде четырех игроков СКА в НХЛ

    Одной из самых дорогих компаний мира предсказали колоссальные убытки

    Новый дрон «Куб» покажут в Ираке

    В Сербии на фоне протестов сменили премьер-министра

    Пытавшегося вступить в террористическую организацию россиянина приговорили к семи годам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости