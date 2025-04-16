Овечкин установил еще один рекорд НХЛ

Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству продаж атрибутики за один день

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установил еще один рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на странице пиара клуба в соцсети X.

Овечкин установил рекорд лиги по количеству продаж атрибутики за один день. Это произошло 6 апреля 2025 года, когда нападающий установил снайперский рекорд НХЛ. Больше всего было продано футболок и шайб с автографом россиянина.

Ранее стало известно, что Овечкин является самым богатым хоккеистом в истории. За карьеру в НХЛ он заработал рекордные 161,7 миллиона долларов.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Он побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший Уэйну Гретцки.