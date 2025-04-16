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21:02, 16 апреля 2025Забота о себе

Раскрыты причины странного поведения во сне

Сомнолог Мелехин: Речь во сне может быть признаком психических расстройств
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: diana.grytsku / freepik

Взрослые и дети могут разговаривать во сне из-за сильных эмоций, усталости или инфекционного процесса в организме, предупредил психолог, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин. В беседе с aif.ru он раскрыл причины необычного и странного поведения во сне.

Мелехин подчеркнул, что бесконтрольное воспроизведение звуков по ночам не опасно, но является признаком нарушения эмоциональной регуляции. По его словам, такое происходит, когда человек испытывает сильный гнев, обиду, стресс или усталость. Ночная речь становится способом разгрузить нервную систему, объяснил сомнолог.

Эксперт предупредил, что иногда разговоры во сне могут быть симптомом серьезных психических заболеваний — депрессии, заострения обсессивно-компульсивного расстройства или посттравматического расстройства. Мелехин добавил, что люди, которые разговаривают во сне, также склонны к апноэ во сне.

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Сомнолог посоветовал обратить внимание на то, что произносит спящий: отдельные звуки, слова или целые предложения. Также нужно отметить, просыпается ли человек и как себя чувствует утром. С этой информацией Мелехин рекомендовал обратиться к специалисту, чтобы скорректировать состояние.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что недосып связан с появлением лишнего веса. Врач объяснила набор килограммов тем, что после бессонной ночи усиливается аппетит.

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