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18:29, 16 апреля 2025Спорт

Роднина прокомментировала обвинения в адрес тренера в домогательствах к юной фигуристке

Роднина: Если тренер домогался фигуристки Жилиной, почему об этом молчали
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Ирина Роднина

Ирина Роднина. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась об обвинениях в домогательствах в адрес тренера со стороны юной российской фигуристки Вероники Жилиной. Ее комментарий приводит «Газета.Ru».

Роднина отметила, что ответственность за благополучие несовершеннолетнего несут родители. «Почему об этом не говорили — боялись? Ее мама говорила, что тренер домогался в 11 лет — что же, с 11 лет они молчали?» — задалась она вопросами.

По мнению Родниной, не доверять 16-летней спортсменке нельзя. «Но и оговорить человека очень легко. Думаю, что с этим должны разбираться», — добавила депутат.

16 апреля Жилина рассказала о домогательствах со стороны тренера Сергея Розанова, с которым она ранее работала. По ее словам, во время сборов в Кисловодске специалист уговаривал сделать ей массаж в номере.

В настоящее время Жилина тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Спортсменка пропускала сезон из-за травмы спины.

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