Стало известно о взятии названного последним рубежом обороны ВСУ под Курском монастыря

«РВ»: Армия России освободила Горнальский Свято-Николаевский монастырь

Армия России штурмом взяла Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в курском приграничье. Об этом сообщает Telegram-канал «Спецоперация Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Ранее обитель была названа последним рубежом обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе.

Контроль над монастырем вернули военнослужащие 1-й роты арктического батальона 40-й бригады морской пехоты, отмечает «РВ».

Ранее в сети появились первые кадры штурма Горнальского Свято-Николаевского монастыря российскими подразделениями. На них видно удар противотанковой ракетой, которая попадает в первый этаж здания на территории комплекса. Затем начинает идти дым, часть постройки разваливается.