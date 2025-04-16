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20:01, 16 апреля 2025Россия

Стало известно о взятии названного последним рубежом обороны ВСУ под Курском монастыря

«РВ»: Армия России освободила Горнальский Свято-Николаевский монастырь
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Армия России штурмом взяла Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в курском приграничье. Об этом сообщает Telegram-канал «Спецоперация Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Ранее обитель была названа последним рубежом обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе.

Контроль над монастырем вернули военнослужащие 1-й роты арктического батальона 40-й бригады морской пехоты, отмечает «РВ».

Ранее в сети появились первые кадры штурма Горнальского Свято-Николаевского монастыря российскими подразделениями. На них видно удар противотанковой ракетой, которая попадает в первый этаж здания на территории комплекса. Затем начинает идти дым, часть постройки разваливается.

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