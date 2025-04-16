В Госдуме оценили работу Вяльбе на посту президента ФЛГР

Журова заявила, что Вяльбе потрясающе работает на посту президента ФЛГР

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила работу Елены Вяльбе на посту президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Ее слова приводит РИА Новости.

«Вяльбе как президент работает потрясающе, потому что даже в условиях международных санкций ведется активная работа: и сборная тренируется, и соревнования показывают, и деньги у них есть», — заявила Журова. Бывшая спортсменка добавила, что Вяльбе приходится тяжело.

Журова также оценила желание телекомментатора Дмитрия Губерниева сместить Вяльбе. «Этой работой надо заниматься с утра и до вечера. Как он при этом будет иметь возможность комментировать и работать журналистом, что ему безумно нравится», — отметила депутат.

Губерниев рассказал о желании сместить Вяльбе с поста главы ФЛГР 10 апреля. «Одержу яркую победу на выборах и за три дня наведу порядок», — поделился он.