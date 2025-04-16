Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Арсенал
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Интер М
Сегодня
22:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Зенит
Сегодня
18:00 (Мск)
Ростов
Fonbet Кубок России|1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
Динамо М
Сегодня
20:30 (Мск)
ЦСКА
Fonbet Кубок России|1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
21:30 (Мск)
Кристал Пэлас
Англия — Премьер-лига|29-й тур
Монреаль Канадиенс
Завтра
02:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ — регулярный чемпионат
13:58, 16 апреля 2025Спорт

В Госдуме оценили работу Вяльбе на посту президента ФЛГР

Журова заявила, что Вяльбе потрясающе работает на посту президента ФЛГР
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила работу Елены Вяльбе на посту президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Ее слова приводит РИА Новости.

«Вяльбе как президент работает потрясающе, потому что даже в условиях международных санкций ведется активная работа: и сборная тренируется, и соревнования показывают, и деньги у них есть», — заявила Журова. Бывшая спортсменка добавила, что Вяльбе приходится тяжело.

Журова также оценила желание телекомментатора Дмитрия Губерниева сместить Вяльбе. «Этой работой надо заниматься с утра и до вечера. Как он при этом будет иметь возможность комментировать и работать журналистом, что ему безумно нравится», — отметила депутат.

Губерниев рассказал о желании сместить Вяльбе с поста главы ФЛГР 10 апреля. «Одержу яркую победу на выборах и за три дня наведу порядок», — поделился он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ивановскую область впервые атаковали тяжелые дроны ВСУ. Как устроен БПЛА «Лютый» и на что он способен?

    Внешность Тома Круза на новых фото описали в сети фразой «располневший психопат»

    Трамп закроет десятки американских посольств и консульств за рубежом

    Российская стюардесса два года прогуливала работу, но получала по 100 тысяч рублей в месяц. Как ей это удалось?

    Более 300 человек эвакуировали из российского детсада из-за приближающегося пожара

    В Госдуме заявили о признании Украиной Крыма российским после одного действия ВСУ

    Захарова рассказала о жестком конфликте внутри украинского общества

    В Израиле рассказали об отношении ко Дню Победы

    Молодым семьям Калининградской области решили компенсировать расходы на аренду жилья

    В российском городе жители застали свадьбу необычных птиц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости