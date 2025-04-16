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18:28, 16 апреля 2025Забота о себе

Врач оценил пользу сырых яиц для восстановления голоса

Оториноларинголог Шубин: Сырые яйца бесполезны для голосовых связок
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Употребление сырых яиц не приносит пользы голосовым связкам, убежден врач-оториноларинголог, фониатр Дмитрий Шубин. Эффективность восстановления голоса с помощью продуктов питания он оценил в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист предупредил, что сырые яйца не просто бесполезны для голоса, а опасны. По его словам, употребляя их без термической обработки, можно легко отравиться.

Шубин подчеркнул, что голосовым связкам также не помогает и другой народный рецепт: есть перед выступлениями козинаки, орехи или семечки. Все эти продукты, отметил врач, пересушивают горло, из-за чего говорить становится труднее.

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Чтобы сохранить голос, специалист посоветовал избегать контакта с пылью, вредными химическими веществами, не курить, не употреблять алкоголь и не выходить на улицу с открытой шеей. Также, по его словам, важно соблюдать водный баланс и не перенапрягать голосовые связки, переходя на крик или визг.

Кроме того, оториноларинголог напомнил: если голос внезапно изменился или стал хриплым, то это должно стать поводом посетить врача.

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