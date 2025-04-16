Врач оценил пользу сырых яиц для восстановления голоса

Оториноларинголог Шубин: Сырые яйца бесполезны для голосовых связок

Употребление сырых яиц не приносит пользы голосовым связкам, убежден врач-оториноларинголог, фониатр Дмитрий Шубин. Эффективность восстановления голоса с помощью продуктов питания он оценил в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист предупредил, что сырые яйца не просто бесполезны для голоса, а опасны. По его словам, употребляя их без термической обработки, можно легко отравиться.

Шубин подчеркнул, что голосовым связкам также не помогает и другой народный рецепт: есть перед выступлениями козинаки, орехи или семечки. Все эти продукты, отметил врач, пересушивают горло, из-за чего говорить становится труднее.

Чтобы сохранить голос, специалист посоветовал избегать контакта с пылью, вредными химическими веществами, не курить, не употреблять алкоголь и не выходить на улицу с открытой шеей. Также, по его словам, важно соблюдать водный баланс и не перенапрягать голосовые связки, переходя на крик или визг.

Кроме того, оториноларинголог напомнил: если голос внезапно изменился или стал хриплым, то это должно стать поводом посетить врача.

Ранее диетолог Сандра Моньино рассказала, что употребление рыбы помогает облегчить боль при менструации. По ее словам, омега-3 в ее составе способствует выработке серотонина, который снижает чувствительность к боли.