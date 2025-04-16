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11:36, 16 апреля 2025Забота о себе

Женщинам назвали продукт для облегчения боли во время менструации

Диетолог Моньино посоветовала есть рыбу при менструации для облегчения боли
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Settawat Udom / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Сандра Моньино заявила, что боль во время менструации можно облегчить с помощью изменений в рационе. В беседе с изданием 20minutos она назвала продукт, который женщинам стоит есть каждый день в этот период.

Как отметила Моньино, за неделю до менструации стоит включить в рацион рыбу. Омега-3 в ее составе способствует выработке серотонина, благодаря которому повышается настроение, и облегчению боли при воспалительных процессах в организме. Кроме того, врач посоветовала употреблять богатые железом продукты, так как его уровень снижается из-за потери крови, что чревато отсутствием энергии.

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По словам медика, при менструации также важно включать в рацион еду, которая богата витамином С. При этом от сахара лучше отказаться вовсе. В заключение Моньино призвала спать по семь-девять часов, некоторое время находиться на солнце для усвоения витамина D, пить много воды для борьбы с обезвоживанием и не отказываться полностью от физических нагрузок, но снизить их интенсивность.

Ранее терапевт Джеймс О'Донован заявил, что при головокружении и слабости женщинам стоит обращаться к врачу. По его словам, это могут быть симптомы доброкачественных опухолей.

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