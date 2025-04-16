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19:59, 16 апреля 2025Спорт

«Зенит» вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

«Зенит» обыграл Ростов и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербургский «Зенит» обыграл «Ростов» во втором матче полуфинала Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились нападающие Александр Соболев и Матео Кассьерра.

В первом матче также сильнее был «Зенит». Игра в Ростове-на-Дону закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Таким образом, по итогу двух встреч «Зенит» вышел в финал Пути РПЛ Кубка России. «Ростов» продолжит борьбу в Пути регионов.

«Зенит» — действующий обладатель Кубка России. В финале петербуржцы обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

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