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22:53, 17 апреля 2025Спорт

Бывший министр спорта дал совет обвинившей тренера в домогательствах фигуристке Жилиной

Колобков посоветовал семье фигуристки Жилиной написать заявление на Розанова
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Бывший министр спорта России Павел Колобков дал совет семье фигуристки Вероники Жилиной, которая обвинила в домогательствах своего бывшего тренера Сергея Розанова. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Если же семья Жилиных видит состав преступления, она должна написать заявление. В противном случае уже Розанов имеет право обратиться в суд, если посчитает себя оклеветанным», — отметил Колобков. Он добавил, что в этом деле необходимо поставить точку.

Ранее инцидент прокомментировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. «Если это было, то это большое подонство. Такой человек не должен работать с молодежью, в какой бы стране он ни был», — заявила она.

16 апреля Жилина рассказала о домогательствах со стороны Розанова, с которым она ранее работала. По ее словам, во время сборов в Кисловодске тренер уговаривал сделать ей массаж в номере.

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