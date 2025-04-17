Тарасова оценила обвинения ученицы Плющенко в домогательствах в адрес Розанова

Тарасова об обвинениях Жилиной в адрес Розанова: Если это было, то это подонство

Засуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила обвинения Вероники Жилиной, ученицы олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в домогательствах в адрес бывшего тренера спортсменки Сергея Розанова. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Она поддержала решение Плющенко освободить Розанова от работы с детьми. «Если это было, то это большое подонство. Такой человек не должен работать с молодежью, в какой бы стране он ни был», — заявила Тарасова.

Ранее о заявлении Жилиной высказалась жена Плющенко Яна Рудковская. Она отметила, что не верит тренеру, который в разговоре с ней отрицал обвинения фигуристки.

16 апреля Жилина рассказала о домогательствах со стороны Розанова, с которым она ранее работала. По ее словам, во время сборов в Кисловодске тренер уговаривал сделать ей массаж в номере.